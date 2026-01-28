ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moord: twee agenten schoten op Pretti in Minneapolis

Samenleving
door Redactie
woensdag, 28 januari 2026 om 6:08
bijgewerkt om woensdag, 28 januari 2026 om 6:41
anp280126036 1
Twee agenten hebben in Amerikaanse stad Minneapolis geschoten op verpleegkundige Alex Pretti, die daarbij om het leven kwam. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse regering dat in handen is van onder anderen CBS News.
Volgens het rapport voerden agenten van de grenswacht CBP zaterdagochtend in Minneapolis een operatie uit toen ze werden tegengehouden door twee vrouwen en Pretti. Er ontstond een worsteling. Een van de agenten riep dat Pretti een pistool had. Vijf seconden later vuurden twee agenten hun wapens op Pretti af. Daarna zei een collega dat hij Pretti's wapen had.
Deze versie wijkt af van die van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat eerder stelde dat een agent "verdedigingsschoten" had gelost. Volgens het ministerie was Pretti de agenten genaderd met een vuurwapen.
Volgens het nieuwe rapport verwijderden de agenten Pretti's wapen en bewaarden ze het in een voertuig van de overheid. Deze beslissing roept vraagtekens op over de integriteit van het onderzoek, aldus CBS News. De agenten zouden het wapen niet volgens de procedures hebben veiliggesteld. Het had bijvoorbeeld in een speciale plastic bewijszak moeten worden bewaard met gegevens zoals een datum, een objectomschrijving en de naam van de persoon die het in de zak heeft gedaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-499449312

Stop met ‘uitrusten’: zo krijg je je energie terug in de avond

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

Loading