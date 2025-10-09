CARE hoopt op 'onbelemmerde toegang' tot Gaza na ingaan bestand

DEN HAAG (ANP) - CARE hoopt op "onbelemmerde toegang" tot Gaza zodra het bestand tussen Hamas en Israël ingaat. Als Israël de registratie van hulporganisaties bemoeilijkt en selectief is over welke noodhulp en hulpverleners toegang krijgen, komt dat de hulp niet ten goede, aldus een woordvoerder van de hulporganisatie.

De woordvoerder vreest dat alleen hulpverleners die "wenselijk" zijn voor Israël worden toegelaten. In augustus dreigde Israël CARE en andere hulporganisaties met intrekking van hun registratie als ze weigerden gegevens van Palestijnse collega's aan de Israëlische veiligheidsdiensten te verstrekken. Israël stelde toen een ultimatum van zeven dagen, maar de organisaties gaven niet toe. Later vernam CARE via een andere weg dat hun registratie nog tot zeker eind december geldig blijft.

CARE staat klaar aan de grens met vrachtwagens vol medicijnen, voedsel en brandstof. De hulporganisatie kan snel opschalen.