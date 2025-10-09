ECONOMIE
EU onderzoekt reeks opties voor bijdrage aan vredesplan Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 14:04
anp091025179 1
BRUSSEL (ANP) - De EU heeft een belangrijke rol te spelen in het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump en gaat dat ook doen, zei een woordvoerder van EU-buitenlandchef Kaja Kallas donderdag. "We onderzoeken een reeks opties", zoals financiering van humanitaire hulp, financiering, civiele en militaire missies en hulp bij de wederopbouw van Gaza, zei hij.
Ook bij de totstandkoming van een tweestatenoplossing wil de EU een bijdrage leveren.
"De EU is goed gepositioneerd om bij te dragen aan het vredesplan", zei de woordvoerder verder. "Dit is te danken aan onze consistente politieke en financiële steun aan zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit en het Palestijnse volk."
De EU beschikt over "unieke expertise op een aantal gebieden" die volgens de woordvoerder van "fundamenteel belang zijn in het postconflicttijdperk in Gaza". Hij ging niet in op om welke expertise het gaat.
