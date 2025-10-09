ECONOMIE
Zelensky belt met winnaar Tsjechische verkiezingen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 14:30
anp091025182 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gebeld met de winnaar van de Tsjechische verkiezingen Andrej Babis. Zelensky schrijft op X dat hij de rechtse populist heeft gefeliciteerd met de verkiezingswinst van vorige week en hem succes heeft gewenst.
Babis zelf, die zich eerder kritisch uitliet over steun voor Oekraïne, zegt op X dat hij blij is dat Zelensky contact heeft opgenomen en de huidige situatie in Oekraïne heeft beschreven. "Ik heb hem onze steun betuigd en de wens uitgesproken dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij gaat." Ook hebben de twee afgesproken dat Babis als alles goed gaat volgend jaar op bezoek komt in Oekraïne.
De politicus zei woensdag nog "geen enkele kroon" uit te willen geven aan wapens voor Oekraïne. Een Tsjechische kroon is omgerekend ongeveer 4 eurocent. Bondgenoten maken zich onder andere zorgen om de munitieaanvoer van het land naar Oekraïne. Die is cruciaal en de NAVO lijkt dit niet gemakkelijk te kunnen overnemen.
