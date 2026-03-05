ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse president vraagt Libanon buiten de oorlog te houden

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 19:32
anp050326205 1
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat alles moet worden gedaan om een nieuwe oorlog in Libanon te voorkomen. Israël voert al dagenlang aanvallen uit op het land waar de grote sjiitische beweging Hezbollah bewapend is en Iran steunt. Honderdduizenden Libanezen zijn hals over kop op de vlucht geslagen uit plaatsen of wijken die Israël aanvalt of zegt te gaan bombarderen.
Macron heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gevraagd de oorlog niet uit te breiden naar Libanon. Hij riep ook de leiders in Iran op Libanon niet langer te gebruiken in een strijd die niet van de Libanezen is. Iran is de belangrijkste bondgenoot van Hezbollah.
De Franse president zei ook dat hij de Franse hulp bij de modernisering van het Libanese leger gaat uitbreiden met onder meer meer pantserwagens.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

256736812_m

Israël misleidde de mullahs met een list tijdens een diner

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

Loading