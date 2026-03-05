Franse president vraagt Libanon buiten de oorlog te houden

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat alles moet worden gedaan om een nieuwe oorlog in Libanon te voorkomen. Israël voert al dagenlang aanvallen uit op het land waar de grote sjiitische beweging Hezbollah bewapend is en Iran steunt. Honderdduizenden Libanezen zijn hals over kop op de vlucht geslagen uit plaatsen of wijken die Israël aanvalt of zegt te gaan bombarderen.

Macron heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gevraagd de oorlog niet uit te breiden naar Libanon. Hij riep ook de leiders in Iran op Libanon niet langer te gebruiken in een strijd die niet van de Libanezen is. Iran is de belangrijkste bondgenoot van Hezbollah.

De Franse president zei ook dat hij de Franse hulp bij de modernisering van het Libanese leger gaat uitbreiden met onder meer meer pantserwagens.