Hoe kan het dat vechthonden niet verboden zijn?

In Rotterdam is een paar dagen geleden een 66-jarige man om het leven gekomen nadat hij in zijn eigen woning werd aangevallen door twee American bully XL’s, de een was van hemzelf, de ander van zijn kleindochter. Toen hij probeerde de twee vechtende dieren uit elkaar te halen, werd hij dood gebeten.

De American bully XL is de grootste variant binnen de bully-rassen en staat bekend als gespierd en krachtig. Het ras is ontstaan uit kruisingen met verschillende bulldogs. Hoewel liefhebbers benadrukken dat de dieren ook aanhankelijk en trouw kunnen zijn, zijn ze door hun fysieke kracht bijzonder gevaarlijk wanneer er iets misgaat.

In het Verenigd Koninkrijk is de bully XL sinds 2023 verboden, na een reeks incidenten waarbij mensen zwaar gewond raakten of overleden. Premier Rishi Sunak noemde het dier destijds "een gevaar voor onze gemeenschappen”. In landen als Canada en delen van de VS gelden inmiddels ook beperkingen.

Geen verbod in Nederland

In ons land bestaat er geen verbod op specifieke hondenrassen. Dat was er ooit wel: pitbulls mochten decennialang niet worden gehouden. Omdat het verbod nauwelijks leidde tot minder incidenten en fokkers nieuwe kruisingen bedachten die buiten de regels vielen, werd de regeling afgeschaft.

Toch erkent de Hondenbescherming dat bepaalde rassen meer risico opleveren. Directeur Daphne Groenendijk: "Ik snap de roep om een verbod, want dit zijn ongelofelijk verdrietige incidenten. Maar we moeten naar maatregelen die echt werken.” Zij pleit in het AD onder meer voor een verplichte cursus voor toekomstige baasjes van risicohonden. "Zodat je weet waar je aan begint, en ook hoe je met zo’n dier moet omgaan.”

Discussie over verantwoordelijkheid

Dat de dieren niet agressiever zijn dan andere rassen, benadrukken fokkers vaak. "Alleen, als een poedel je bijt, ga je er waarschijnlijk niet dood aan”, merkte een liefhebber eerder op. En dat is precies waar het risico ligt: door hun enorme kracht is de kans op fatale gevolgen veel groter.

De Hondenbescherming dringt al jaren aan op een landelijk meldpunt, strengere fokregels en educatie voor eigenaren. De vorige minister van Landbouw beloofde die maatregelen, maar tot concrete invoering kwam het nog niet.

Volgens de Hondenbescherming valt er in Nederland gemiddeld jaarlijks één dode door een hondenaanval. Het drama in Rotterdam onderstreept opnieuw hoe urgent betere regels en bewustwording zijn.