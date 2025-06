Caribisch Nederland krijgt eigen juridisch loket

DEN HAAG (ANP) - Bonaire, Saba en Sint-Eustatius krijgen een eigen plek waar inwoners hulp bij juridische problemen en discriminatie kunnen krijgen. Anders dan bij het Juridisch Loket in de rest van Nederland komt op de eilanden een antidiscriminatievoorziening in het kantoor.

De eilanden krijgen fysieke plekken waar mensen kunnen binnenlopen voor gratis hulp en advies. Staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) willen dat mensen op de eilanden in hun eigen taal geholpen worden door mensen die het leven op de eilanden kennen.

"De oprichting van deze stichting opent letterlijk de deur voor de inwoners van Caribisch Nederland voor hulp, advies en ondersteuning bij juridische problemen. Zo zorgen we ervoor dat het recht er is voor iedereen, ook in Caribisch Nederland", aldus Struycken.