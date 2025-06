Galecopperbrug richting Den Haag zes nachten dicht in juni en juli

UTRECHT (ANP) - De Galecopperbrug op de A12 richting Den Haag is in juni en juli in totaal zes nachten dicht, meldt Rijkswaterstaat. De brug in Utrecht wordt dan in die richting volledig afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met 5 à 10 minuten vertraging, is de verwachting. De afsluitingen zijn wegens "reguliere inspecties".

In juni vallen de afsluitingen tussen dinsdag 10 en zaterdag 14 juni. In juli tussen woensdag 9 en vrijdag 11 juli. Telkens gaat de weg dan dicht om 22.00 uur en weer open om 05.00 uur de volgende dag. Verkeer wordt omgeleid.

Het verkeer op de andere weghelft richting Arnhem heeft geen last van deze werkzaamheden, zegt Rijkswaterstaat.