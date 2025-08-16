ECONOMIE
Palestina-demo met zo'n 1500 deelnemers onderweg naar Museumplein

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 augustus 2025 om 15:22
anp160825109 1
AMSTERDAM (ANP) - Deelnemers aan een pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam zijn zaterdag begonnen aan hun mars door de stad. De betoging begon om 14.00 uur op de Dam en eindigt later op het Museumplein.
De demonstratie is georganiseerd door onder meer XR Justice Now!, Palestijnse Gemeenschap Nederland en de Internationale Socialisten. Aanvankelijk waren er enkele honderden betogers, maar later groeide dat aantal tot zo'n 1500 mensen.
De betoging is gericht tegen het geweld in Gaza. Op de Dam werd een ceremonie gehouden voor journalisten in Gaza die vorige week omkwamen bij geweld door Israël. Daarbij werd een minuut stilte gehouden.
'Free Palestine'
Op borden roepen de betogers op tot "het stoppen van de genocide" in Gaza en ze scanderen "Free, free Palestine". Ook wordt er op potten en pannen geslagen.
Van de gemeente Amsterdam mocht de demonstratie niet op de Dam, maar daartegen spanden de organisatoren een kort geding aan. Met succes, want de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaalde dat dit toch mocht. De gemeente maakte niet aannemelijk dat er concrete aanwijzingen zijn voor wanordelijkheden, oordeelde de rechter.
De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) liet in een reactie weten die beslissing te betreuren, maar te respecteren. Grote drukte op de Dam, aldus de driehoek, geeft onder meer "aanhoudende zorgen voor escalatie" en "klachten van overlast uit de buurt". Ook wordt gewezen op "politieschaarste".
