Carnaval in Keulen met extra veel agenten van start

KEULEN/NEURENBERG (ANP) - In de 'carnavalsstad van Duitsland' Keulen is donderdag het carnaval begonnen. Er worden als veiligheidsmaatregel dagelijks 1500 agenten of beveiligers extra ingezet. Er waren in Keulen net als in Neurenberg en Rotterdam zorgen over een dreigement op internet waar jihadisten zouden oproepen tot aanslagen op bepaalde carnavalsvieringen.

Volgens de Duitse federale politie (BKA) is er geen concrete dreiging en de dienst noemt de recente dreigingen "propagandapublicaties". De Duitse autoriteiten hebben in verscheidene steden opgeroepen dat men zich niet van de wijs moet laten brengen door dergelijke dreigementen.

Toch heeft de organisatie van een kinderoptocht en -feest aanstaande maandag in Neurenberg besloten dit niet door te laten gaan. Er zouden negenhonderd kinderen deelnemen. Dit werd volgens plaatselijke media besloten ondanks het bericht van de politie dat de risico's gewoon zoals ieder jaar zijn.

Het carnavalsfeest is om 11.11 uur van start gegaan en duurt tot woensdag. Keulen telt meer dan honderd carnavalsverenigingen en overal zijn optochten en evenementen in straten en op pleinen. De grootste optochten zijn op 'Rosenmontag'. Keulen verwacht zoals elk jaar meer dan een miljoen bezoekers op die maandag.