Rederijen: Waddeneilanden zijn gebaat bij snellere nachtvaart

VLIELAND (ANP) - Rederijen tonen zich voorzichtig positief over het advies van onderzoeksinstituut MARIN over de maximumsnelheid van watertaxi's op de Waddenzee. Volgens het instituut kunnen watertaxi's daar onder voorwaarden in het donker veilig 40 kilometer per uur varen. Nu geldt een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur.

Dirk Spoor, directeur van rederij Doeksen, zegt een duidelijk beeld van de voorwaarden nodig te hebben voordat hij beslist over de haalbaarheid van een nachtelijke watertaxiservice. Doeksen vervoert passagiers van en naar Vlieland en Terschelling en stopte jaren geleden met de inzet van nachtelijke watertaxi's. Volgens Spoor is dat onder meer omdat er door de lengte van de tocht - zo'n twee uur - weinig marktvraag is.

Spoor vindt het goed dat er onderzoek is gedaan naar een mogelijke snelheidstoename. "De leefbaarheid op de eilanden is erbij gebaat als er in de toekomst ruimte komt om die snelle overtocht in het donker te maken. Dat geluid is zeker te horen op Vlieland en Terschelling."

Winstwaarschuwing

Veltman Marine Service vervoert personen van en naar Ameland en biedt sinds 2023 geen nachtelijke watertaxi meer aan. Directeur Richard Veltman zegt dat de schepen veel minder koersvast zijn bij een snelheid van 20 kilometer per uur dan bij 40 kilometer per uur. Dat blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek van MARIN.

Robert Tieman, de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), schrijft in een Kamerbrief blij te zijn met de inzichten uit het MARIN-onderzoek, maar geeft ook een "winstwaarschuwing" over natuurwetgeving. Tieman wil onderzoek laten uitvoeren naar eventuele negatieve effecten van "nachtelijk snelvaren op de Waddenzee" op de natuur. Pas daarna kan de regelgeving worden aangepast.