WASHINGTON (ANP) - De zondag overleden voormalig Amerikaanse president Jimmy Carter krijgt een staatsbegrafenis op donderdag 9 januari. Dat meldt een woordvoerder van het Witte Huis. Hij werd 100 jaar oud.

Carter was van januari 1977 tot januari 1981 president namens de Democraten nadat hij de zittende Republikeinse president Gerald Ford had verslagen in de Amerikaanse verkiezingen van 1976. Vier jaar later verloor hij het presidentschap aan zijn Republikeinse uitdager Ronald Reagan.