"Decennium van dodelijke hitte" met 2024 als heetste jaar ooit, aldus de VN

De wereld heeft een "decennium van dodelijke hitte" achter de rug, waarbij 2024 het sluitstuk vormt van tien jaar met ongekende temperaturen, aldus de VN.

In zijn jaarlijkse nieuwjaarsboodschap verklaarde António Guterres, secretaris-generaal van de VN, dat de tien heetste jaren ooit gemeten in het afgelopen decennium hebben plaatsgevonden, inclusief 2024.

Het klimaat- en weeragentschap van de VN, de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), zal in januari de officiële temperatuurcijfers voor het jaar publiceren. De organisatie gaf aan dat het afgelopen jaar waarschijnlijk het warmste ooit was, waarmee een decennium van ongekende hitte, aangedreven door menselijke activiteiten, werd afgesloten. Dit heeft geleid tot toenemende weersextremen, terwijl de concentraties van broeikasgassen nieuwe recordhoogtes bereikten, waardoor er nog meer warmte in het verschiet ligt.

Guterres zei: "Ik kan officieel melden dat we zojuist een decennium van dodelijke hitte hebben doorstaan. De 10 heetste jaren ooit gemeten hebben zich de afgelopen 10 jaar voorgedaan, inclusief 2024."

"Dit is klimaatontwrichting in real time. We moeten deze weg naar de ondergang verlaten, en we hebben geen tijd te verliezen. In 2025 moeten landen de wereld op een veiliger pad zetten door drastisch de uitstoot te verminderen en de overgang naar een duurzame toekomst te ondersteunen. Dit is essentieel, en het is mogelijk."

Recordregen en overstromingen

De secretaris-generaal van de WMO, Celeste Saulo, benadrukte dat elke graad opwarming ertoe doet en leidt tot meer extreme klimaatomstandigheden, waarbij temperaturen “slechts een deel van het plaatje” zijn.

"Dit jaar zagen we recordbrekende regenval en overstromingen, met verschrikkelijk verlies van mensenlevens in talloze landen, wat leed bracht aan gemeenschappen op elk continent", zei ze.

"Tropische cyclonen eisten een zware menselijke en economische tol, meest recent in het Franse overzeese departement Mayotte in de Indische Oceaan. Intense hitte teisterde tientallen landen, met temperaturen die verschillende keren boven de 50°C uitkwamen. Bosbranden richtten enorme verwoestingen aan."

De WMO wees op een nieuw rapport dat stelde dat klimaatverandering 26 van de 29 extreme weersgebeurtenissen die in 2024 door de World Weather Attribution (WWA) werden bestudeerd, heeft versterkt. Deze gebeurtenissen hebben minstens 3.700 mensen het leven gekost en miljoenen ontheemd. Volgens het rapport van de WWA, een netwerk van wetenschappers dat de rol van de opwarming van de aarde bij extreme weersomstandigheden onderzoekt, en de onderzoeksorganisatie Climate Central, heeft klimaatverandering in 2024 tot 41 dagen van gevaarlijke hitte geleid.

