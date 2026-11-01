Zweed Almgren wint bij debuut, Nageeye 13e in marathon New York

NEW YORK (ANP) - De Zweedse hardloper Andreas Almgren heeft zijn debuut op de marathon glans gegeven met de overwinning in New York. De 31-jarige Europees kampioen op de 10.000 meter én wereldkampioen op de halve marathon kwam na 42,195 kilometer in een tijd van 2.06.01 over de finish in Central Park.

Almgren duelleerde in de slotkilometers met de Italiaan Yemaneberhan Crippa en liep in de laatste kilometer met grote passen bij hem weg. Crippa finishte als tweede in 2.06.14.

Abdi Nageeye slaagde er niet in een gewenste plek in de top 5 te bemachtigen. De 37-jarige atleet, die twee jaar geleden als eerste Nederlander de iconische hardloopklassieker in de Amerikaanse metropool op zijn naam schreef, eindigde als dertiende in 2.07.58.