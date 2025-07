CBS: bijna helft jonge vrouwen loopt soms om voor veiligheid

DEN HAAG (ANP) - Van de 15- tot 25-jarige vrouwen loopt of rijdt 45 procent weleens een andere route om plekken te vermijden die ze onveilig vinden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Emancipatiemonitor en de Veiligheidsmonitor.

Vrouwen lopen sowieso vaker om dan mannen in verband met veiligheid, ongeacht hun leeftijd. Ongeveer 20 procent van de mannen in alle leeftijdscategorieën zegt om die reden weleens om te lopen of om te rijden. Bij vrouwen varieert dat van 45 procent in de jongste leeftijdsgroep tot 31 procent bij 65-plussers.

Het ontwijken van onveilige plekken gebeurt vaker in steden dan op het platteland. "Van de vrouwen die in grotere steden wonen, loopt 44 procent weleens om in de eigen buurt. In plattelandsgemeenten is dat 21 procent", aldus het CBS.

Ook zijn vrouwen vaker dan mannen bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt en doen ze 's avonds minder snel de deur open dan mannen.