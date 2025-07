Talkshow Stephen Colbert stopt in 2026 om 'financiële redenen'

LOS ANGELES (ANP) - De Late Show with Stephen Colbert op de Amerikaanse zender CBS stopt in mei 2026. De show stopt en Colbert wordt niet vervangen, heeft CBS laten weten.

"Dit is puur een financiële beslissing tegen een achtergrond van uitdagingen in de wereld van latenightshows. Het heeft op geen enkele manier te maken met de prestaties, inhoud of andere zaken die bij Paramount spelen", aldus de leidinggevenden van CBS in een verklaring. Paramount is het moederbedrijf van CBS.

Paramount trof eerder deze maand een schikking in een rechtszaak die president Donald Trump had aangespannen over een interview met voormalig vicepresident Kamala Harris, zijn Democratische uitdager in de presidentsverkiezingen van 2024, dat het CBS-programma 60 Minutes in oktober uitzond.

Colbert, een frequente criticus van Trump in zijn show, vertelde zijn publiek donderdag dat hij de avond ervoor op de hoogte was gesteld van de annulering van de show.