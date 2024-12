CBS: daling CO2-uitstoot stagneerde in derde kwartaal

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in het derde kwartaal van dit jaar ongeveer net zo hoog als een jaar eerder in dezelfde periode, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste twee kwartalen noteerde het statistiekbureau nog een afname van 4 procent. Dat de daling in de zomermaanden tot stilstand is gekomen, komt vooral door een hogere uitstoot van de industrie en in de gebouwde omgeving. In die laatste categorie vallen bijvoorbeeld woningen en kantoren.

In de industrie ging het oliegebruik wat omlaag, maar industriebedrijven verstookten juist meer aardgas en steenkool. Al met al ging hun uitstoot met 1 procent omhoog. Omdat de industrie meer dan een derde van de totale uitstoot veroorzaakt, heeft dat meteen grote impact op de landelijke cijfers.

In de gebouwde omgeving lag het energiegebruik in het derde kwartaal hoger dan een jaar eerder, met 13,5 procent meer uitstoot als gevolg. Dat komt vooral doordat het een jaar eerder warmer was in september. Op de totale uitstoot heeft de stijging echter niet zo veel invloed, omdat huizen en andere gebouwen in deze periode slechts een klein deel van het totaal veroorzaken: nog geen 5 procent.

Verduurzaming

De verduurzaming van de elektriciteitssector ging wel door in het derde kwartaal. In die sector daalde de uitstoot met 7 procent, vooral doordat steeds meer stroom wordt opgewekt uit wind en zon. Het aardgasverbruik daalt daardoor. Het verbruik van steenkool, de meest vervuilende energiebron waarmee in Nederland stroom wordt gemaakt, lag in de zomermaanden echter iets hoger dan een jaar eerder. In de eerste twee kwartalen nam de uitstoot van de elektriciteitssector sneller af: met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Het CBS maakte ook nog een berekening volgens een andere methode, waarin ook de uitstoot van biomassacentrales en de internationale luchtvaart en scheepvaart worden meegenomen. Volgens die methode ging de uitstoot nog wel omlaag, met 2,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor schepen en vliegtuigen werden iets minder fossiele brandstoffen gebruikt en ook het biomassaverbruik nam af.

Een dalende uitstoot is noodzakelijk om aan de klimaatdoelen te voldoen. Zowel in Europese wetgeving als in de Nederlandse Klimaatwet is vastgelegd dat de uitstoot in 2030 minimaal 55 procent lager moet liggen dan in 1990.