Rechter blokkeert verkoop Infowars van Alex Jones aan The Onion

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse faillissementsrechter heeft dinsdag de satirische nieuwssite The Onion verboden de website Infowars van complotdenker Alex Jones te kopen. De rechter oordeelde dat de faillissementsveiling in november niet het hoogst mogelijke bod had opgeleverd.

InfoWars werd in november geveild om geld op te halen voor een schadevergoeding die Jones moet betalen aan de nabestaanden van slachtoffers van een dodelijke aanval in de plaats Newtown. In 2012 kwamen daar op de Sandy Hook-basisschool 26 mensen om het leven door een schietpartij, onder wie vooral kinderen van 6 en 7 jaar oud. Jones beweerde herhaaldelijk dat de aanval in scène was gezet en dat ouders van de dode kinderen acteurs waren. Hij moet de nabestaanden daarom bijna 1,5 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro) betalen.

The Onion werd tijdens de veiling uitgeroepen tot winnende bieder voor Infowars, maar Jones en First American United Companies, het aan Jones gelieerde bedrijf, betoogden dat het verkoopproces was bezoedeld omdat The Onion te veel krediet had gekregen voor de steun van families die grote schadevergoedingen toegewezen hadden gekregen.

De CEO van The Onion, Ben Collins, zei dat het bedrijf diep teleurgesteld is in de beslissing van de rechter, maar nog steeds geïnteresseerd is in de aankoop van Infowars en het maken van een "beter, grappiger internet". The Onion had gepland om Infowars in 2025 opnieuw te lanceren, maar dan als een satirische site vol met "merkbaar minder haatdragende desinformatie" dan voorheen.