CBS: iets minder Nederlanders doen vrijwilligerswerk

DEN HAAG (ANP) - In 2025 zei bijna de helft van de Nederlanders in de twaalf maanden daarvoor vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dit is vrijwel hetzelfde als in 2019, net voor de coronapandemie, maar wel iets lager dan in 2024 en 2023. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een onderzoek onder bijna 8000 mensen van 15 jaar of ouder.

Zo'n 60 procent van de vrijwilligers is wekelijks of maandelijks actief. Dat zijn met name 65- tot 75-jarigen. Net als in voorgaande jaren zetten de meeste vrijwilligers zich in bij sportverenigingen. Daarna volgen hobby- en gezelligheidsverenigingen, buurt- of wijkverenigingen en scholen.

De meeste vrijwilligers zijn zeer tevreden met het vrijwilligerswerk dat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Gemiddeld geven ze het werk een 7,7 als rapportcijfer. Redenen voor onvrede zijn 'de mensen van de organisatie' of 'de taken die ik moet doen'.