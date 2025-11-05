ECONOMIE
CBS: minder migranten uit Europa, bevolkingsgroei neemt af

Samenleving
door Redactie
woensdag, 05 november 2025 om 6:44
bijgewerkt om woensdag, 05 november 2025 om 6:47
De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van 2025 met bijna 80.000 mensen gegroeid. Die groei is minder sterk dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei komt volledig door migratie, want er overlijden nog altijd meer mensen dan er geboren worden.
Aan het einde van september telde Nederland iets meer dan 18 miljoen inwoners. In de eerste 9 maanden kwamen bijna 250.000 immigranten het land binnen, terwijl meer dan 160.000 mensen naar het buitenland vertrokken. Een jaar eerder gingen ongeveer 200.000 mensen weg, en meer dan 300.000 migranten kwamen erbij.
De afnemende groei hangt vooral samen met een daling van de migratie uit andere Europese landen. Uit Polen, Bulgarije en Roemenië vestigden zich minder mensen, terwijl er meer vertrokken.
In de eerste negen maanden van dit jaar overleden iets meer mensen dan er werden geboren, namelijk 4000. Een jaar eerder waren dat er 3000.
