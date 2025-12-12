ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CBS: oppositieleidster Machado wil druk VS voor vertrek Maduro

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 00:49
anp131225001 1
WASHINGTON (ANP) - De Venezolaanse oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado wil meer druk van de Verenigde Staten om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te bewegen op te stappen. Dat zei ze tegen de Amerikaanse televisiezender CBS.
"Ik sta open voor toenemende druk, zodat Maduro begrijpt dat hij moet gaan. Zijn tijd zit erop", zei de oppositieleidster in het programma Face the Nation. Het interview wordt zondag volledig uitgezonden. Volgens Machado is er geen sprake van een traditionele 'regimechange', omdat volgens haar al meer dan 70 procent van de Venezolanen voor politieke verandering heeft gestemd. "We hebben steun nodig om die beslissing af te dwingen."
Gevraagd of haar Nobelprijs voor de Vrede valt te combineren met militair optreden, zei Machado: "Om vrijheid te behouden en te verkrijgen, heb je kracht nodig. We vechten voor vrijheid om democratie te hebben, en voor democratie om vrede te hebben."
Machado zei dat de oppositie niet betrokken is bij Amerikaanse plannen om ook op land aanvallen te doen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

254436756_l

Gevreesd 'poepvirus' is met een opmars bezig

image-2016-09-13-4-770x497

Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen spuugzat en komen met maatregel

Loading