CBS: oppositieleidster Machado wil druk VS voor vertrek Maduro

WASHINGTON (ANP) - De Venezolaanse oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado wil meer druk van de Verenigde Staten om de Venezolaanse president Nicolás Maduro te bewegen op te stappen. Dat zei ze tegen de Amerikaanse televisiezender CBS.

"Ik sta open voor toenemende druk, zodat Maduro begrijpt dat hij moet gaan. Zijn tijd zit erop", zei de oppositieleidster in het programma Face the Nation. Het interview wordt zondag volledig uitgezonden. Volgens Machado is er geen sprake van een traditionele 'regimechange', omdat volgens haar al meer dan 70 procent van de Venezolanen voor politieke verandering heeft gestemd. "We hebben steun nodig om die beslissing af te dwingen."

Gevraagd of haar Nobelprijs voor de Vrede valt te combineren met militair optreden, zei Machado: "Om vrijheid te behouden en te verkrijgen, heb je kracht nodig. We vechten voor vrijheid om democratie te hebben, en voor democratie om vrede te hebben."

Machado zei dat de oppositie niet betrokken is bij Amerikaanse plannen om ook op land aanvallen te doen.