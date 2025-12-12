Nusser ziet 'te groot verschil' met Noorwegen op WK handbal

ROTTERDAM (ANP) - De teleurstelling was groot bij spelmaker Larissa Nusser na de grote nederlaag tegen Noorwegen in de halve finale van het WK handbal in Rotterdam. Oranje verloor met 35-25 van de viervoudig wereldkampioen en zal dus niet de finale spelen op het toernooi in eigen land. "We wisten dat dit kon gebeuren, want Noorwegen is een heel sterke ploeg. Toch hoopten we dat we een betere wedstrijd zouden spelen en meer weerstand konden bieden. Uiteindelijk is het verschil te groot", zei Nusser bij Viaplay.

"We hebben verschillende manieren geprobeerd hun dekking uit elkaar te spelen en zo ruimte te creëren, en in fases lukte dat, maar op andere momenten liepen we weer tegen een muur aan. En als je dan de kansen die je krijgt mist, dan wordt het lastig. We hadden Noorwegen niet zo makkelijk moeten laten scoren en zelf toch scherper willen zijn."

Noorwegen schakelde het Nederlands team op het vorige WK in 2023 uit in de kwartfinales. Op het WK van 2019, dat Oranje won, werd een zeldzame overwinning geboekt op de Noorse ploeg.