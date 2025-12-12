In beslag genomen Venezolaans schip onderweg naar Houston

HOUSTON (ANP) - De supertanker Skipper, die de Verenigde Staten deze week in de buurt van Venezuela in beslag hebben genomen, is onderweg naar de Amerikaanse stad Houston. Dat zeiden twee bronnen vrijdag tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi zei deze week dat er een bevel tot inbeslagname van het schip lag. Volgens de Amerikaanse regering maakt de olietanker deel uit van een schaduwvloot die olie levert aan de Revolutionaire Garde in Iran.

De inbeslagname heeft de spanningen tussen de VS en Venezuela verder opgevoerd. Washington is van plan meer schepen in beslag te nemen. Een vermindering van de Venezolaanse olie-export zou de financiën van het land onder druk zetten. Olie is de belangrijkste inkomstenbron voor de regering van president Nicolás Maduro.

De Venezolaanse oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado drong deze week aan op het afsnijden van deze inkomstenbron om Maduro tot opstappen te dwingen.