ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In beslag genomen Venezolaans schip onderweg naar Houston

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 00:49
anp131225002 1
HOUSTON (ANP) - De supertanker Skipper, die de Verenigde Staten deze week in de buurt van Venezuela in beslag hebben genomen, is onderweg naar de Amerikaanse stad Houston. Dat zeiden twee bronnen vrijdag tegen persbureau Reuters.
De Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi zei deze week dat er een bevel tot inbeslagname van het schip lag. Volgens de Amerikaanse regering maakt de olietanker deel uit van een schaduwvloot die olie levert aan de Revolutionaire Garde in Iran.
De inbeslagname heeft de spanningen tussen de VS en Venezuela verder opgevoerd. Washington is van plan meer schepen in beslag te nemen. Een vermindering van de Venezolaanse olie-export zou de financiën van het land onder druk zetten. Olie is de belangrijkste inkomstenbron voor de regering van president Nicolás Maduro.
De Venezolaanse oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado drong deze week aan op het afsnijden van deze inkomstenbron om Maduro tot opstappen te dwingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

254436756_l

Gevreesd 'poepvirus' is met een opmars bezig

image-2016-09-13-4-770x497

Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen spuugzat en komen met maatregel

Loading