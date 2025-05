Ruim zeventig arrestaties bij protest op Columbia University

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/DPA) - De politie in New York heeft zeker zeventig arrestaties verricht tijdens een pro-Palestijnse demonstratie op Columbia University. Betogers bezetten de bibliotheek van de universiteit. Ze scandeerden "Free Palestine" en riepen op tot de vrijlating van de gedetineerde student Mahmoud Khalil.

Khalil was een van de organisatoren van de pro-Palestijnse protesten op de campus van Columbia vorig jaar. Hij werd in maart gearresteerd en dreigt het land te worden uitgezet. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen hem ervan banden te hebben met Hamas.

Trump schrapte eerder 400 miljoen dollar aan federale financiering voor Columbia, omdat de universiteit niet ver genoeg zou zijn gegaan om pro-Palestijns activisme op de campus aan te pakken.

De rector van Columbia zei woensdag dat ze de politie liever niet had ingeschakeld, maar dat ingrijpen van de NYPD "absoluut nodig was" om de veiligheid van studenten en werknemers te waarborgen.