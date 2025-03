CDA hint op steun begroting Faber in Senaat, maar is kritisch

DEN HAAG (ANP) - Het CDA lijkt voor de begroting voor 2025 van asielminister Marjolein Faber te gaan stemmen in de Eerste Kamer, bleek tijdens een debat daarover. De steun van de christendemocraten is belangrijk in de Senaat, omdat de coalitie daar geen meerderheid heeft.

Madeleine van Toorenburg (CDA) voorziet wel een "heel groot probleem" voor 2026 en 2027. Dan wil de PVV-bewindsvrouw flink bezuinigen op de uitvoeringsorganisaties IND en COA. De CDA-senator trekt in twijfel of het aantal asielzoekers in die jaren inderdaad zal dalen.

Faber verwacht dat haar strenge beleid hiervoor zal zorgen en denkt dat daarom de uitgaven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers omlaag kunnen. Uit verschillende hoeken - waaronder de Raad van State - heeft ze de kritiek gekregen dat ze dit slecht heeft onderbouwd.

Kans op bijplussen

"We moeten ook wel eerlijk blijven in dit huis. Dit is niet een begroting waarin de bijl gaat in de financiering van 2025", zei Van Toorenburg evenwel. Op basis van wat nu bekend is, vindt ze de begrotingen van 2026 en 2027 "gekkenwerk" en "volksverlakkerij". Want het kabinet zal op het laatste moment toch de portemonnee moeten trekken als blijkt dat het aantal asielzoekers tegen die tijd toch niet zoveel daalt als verwacht. Maar hierover zal de Senaat niet stemmen.

Met de steun van het CDA lijkt de begroting van het ministerie van Asiel en Migratie het te halen in de Eerste Kamer.