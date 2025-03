Palestijnen in Gaza melden ruim 400 doden bij Israëlische aanval

CAÏRO/GENÈVE (ANP/RTR) - Bij de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook in de nacht van maandag op dinsdag zijn volgens lokale autoriteiten zeker 404 doden gevallen. Onder hen zouden veel kinderen zijn. Daarnaast raakten minstens 562 mensen gewond, meldde het Palestijnse gezondheidsministerie in de Gazastrook. Veel slachtoffers zouden nog onder het puin liggen, stellen plaatselijke hulpverleners.

Het Rode Kruis in de Gazastrook meldt via het hoofdkwartier in Genève dat de nog werkende medische centra in Gaza "overspoeld worden met slachtoffers". De chef van de VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA, Philippe Lazzarini, sprak van "afgrijselijke scènes met burgerdoden, een hel op aarde".

