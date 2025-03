Turkije noemt aanvallen Israël nieuwe fase van genocide

- De nieuwe Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken "een nieuwe fase in het beleid voor de volkerenmoord gepleegd door de Israëlische regering-Netanyahu". Premier Benjamin Netanyahu "daagt de mensheid uit met zijn ernstige schendingen van universele waarden en van internationaal en humanitair recht", aldus het ministerie.

Egypte noemt de luchtaanvallen in de nacht van maandag op dinsdag "een flagrante schending van de wapenstilstand die 19 januari is ingegaan". Egypte is een van de bemiddelaars die het bestand tussen Israël en Hamas hebben bewerkstelligd. Netanyahu voert als reden voor de aanvallen aan dat er geen schot zou zitten in de uitvoering van de bestandsakkoorden.

Jordanië heeft de aanvallen "barbaars" genoemd. VN-chef António Guterres is "geschokt" door de luchtaanvallen. Daarbij vielen volgens lokale medische hulpverleners 404 doden en ruim 560 gewonden. Onder de doden zouden circa 130 kinderen zijn.