Apple stelt aan Brussel verbetervoorstellen voor App Store voor

CUPERTINO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Apple heeft Brussel aangeboden zijn App Store grondig te herzien om de Europese mededingingsautoriteiten tevreden te stellen. Daarmee wil het Amerikaanse techconcern een nieuwe boete vermijden, nadat Europese toezichthouders in april al een geldstraf van 500 miljoen euro oplegden voor het overtreden van de wet digitale markten (Digital Markets Act).

Apple kreeg de boete in april omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen App Store aan te bieden. Volgens de wet moet het voor app-ontwikkelaars mogelijk zijn om via de App Store hun klanten te informeren over alternatieve appstores en aanbiedingen. Daarbij kreeg Apple een periode de tijd om met verbeteringen te komen. Als het bedrijf dit niet doet, zou een nieuwe straf volgen. Brussel gaat het voorstel van Apple nu beoordelen.

Volgens de voorstellen krijgen ontwikkelaars in de EU meer mogelijkheden om alternatieve betalingsopties te promoten, waaronder andere websites en apps. Ze hoeven ook niet langer de specifieke instructies van Apple te volgen over de tekst die in de promoties wordt gebruikt. Ook zullen de percentages die ontwikkelaars moeten afdragen aan Apple op transacties in de App Store omlaag gaan. Eerder konden die afdrachten oplopen tot 30 procent. Dat gaat straks voor kleinere ondernemers nog maar om zo'n 13 procent.