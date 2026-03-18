PVV grootste partij in de gemeente Terneuzen na azc-onenigheid

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:15
TERNEUZEN (ANP) - Na onenigheid over de komst van een asielzoekerscentrum is de PVV met 7 zetels de grootste partij geworden in de gemeente Terneuzen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag, gemeld door de verkiezingsdienst van het ANP. Bij de verkiezingen in 2022 haalde de PVV drie zetels in de Zeeuwse gemeente.
De partij met lijsttrekker Patrick van der Hoeff heeft zich in haar verkiezingsprogramma en in de campagne in de aanloop naar de stembusgang duidelijk uitgesproken tegen de komst van een azc.
De raad van Terneuzen had zich aanvankelijk nog uitgesproken voor opvang op een bedrijventerrein, maar wilde daar later niet meer aan. In november vorig jaar maakte burgemeester Erik van Merrienboer (PvdA) bekend dat hij zou aftreden. Hij nam dat besluit, omdat de wethouders op advies van de gemeenteraad geen vergunning wilden verstrekken voor de komst van een asielzoekerscentrum.
Franc Weerwind (D66) werd begin dit jaar tot waarnemend burgemeester benoemd als opvolger van Van Merrienboer.
