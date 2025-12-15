CDA steunt aanpassing Van Weel aan strafbaarstelling illegaliteit

DEN HAAG (ANP) - Het CDA steunt de aanpassing die demissionair asielminister David van Weel (VVD) voorstelt aan het plan om een illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Daarmee komt een meerderheid voor de zogeheten novelle waarin dit staat in zicht. Ook de PVV lijkt bereid voor te stemmen.

De Tweede Kamerfractie van het CDA stemde afgelopen zomer wegens zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit tegen de gehele asielnoodmaatregelenwet. Maar de christendemocraten verwachten voor de wet te stemmen in de Eerste Kamer als de novelle daaraan wordt toegevoegd.