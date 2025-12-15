ECONOMIE
Verdachte dodelijke steekpartij Rotterdam in 2003 komt vrij

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:00
anp151225168 1
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam stelt de 52-jarige Sofian A., verdacht van een dodelijke steekpartij in 2003, op vrije voeten. Vrijdag vroeg het Openbaar Ministerie A. te ontslaan van rechtsvervolging omdat hij het geweld uit zelfverdediging zou hebben gepleegd. A. komt vrij in afwachting van het vonnis in zijn zaak.
A. heeft bekend dat hij op 16 september 2003 de 33-jarige Lassaad Chourou in diens woning aan de Duivenvoordestraat in de Rotterdamse wijk Middelland met een mes heeft gestoken. Chourou viel hem aan, aldus zijn verklaring. Na de steekpartij sloeg A. alarm, vluchtte en verdween spoorloos. Zijn DNA werd destijds in de woning gevonden en opgenomen in de DNA-databank.
In 2019 bleek via een DNA-match dat de verdachte in Zweden verbleef. Daar kon hij pas in februari van dit jaar worden aangehouden; in maart is hij naar Nederland overgebracht om terecht te staan.
De rechtbank doet op 16 januari einduitspraak. Omdat A. wordt vrijgelaten, volgt er naar verwachting geen veroordeling.
