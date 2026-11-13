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CDA-vicepremier Van den Brink snapt woede VVD over belastingplan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - CDA-vicepremier Bart van den Brink begrijpt de woede van de VVD over de gang van zaken rond het belastingplan voor volgend jaar. "Ik snap dat ze daar boos over zijn", zei hij voorafgaand aan een gesprek met premier Rob Jetten en zijn VVD-collega Dilan Yeşilgöz. "Maar dat je boos bent betekent niet dat je ook gelijk hebt."
Van den Brink erkent dat de samenwerking binnen de coalitie vooral op financiële onderwerpen moeizaam verloopt. Daarom denkt ook hij dat "een reset, of een doorstart" nodig is. Tegelijkertijd vindt hij ook dat het kabinet "gewoon geleverd heeft", nu er een belastingplan en een nieuw voorstel voor een vermogenswinstbelasting in box 3 zijn aangenomen in de Tweede Kamer.
Dat belastingplan kwam er wel zonder steun van de VVD. De liberalen trokken hun steun in nadat een voorstel van PRO en Volt voor onder meer een 'miljonairsbelasting' door coalitiepartners D66 en CDA aan een meerderheid was geholpen.
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