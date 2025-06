Pim Lammers wint Zilveren Griffel, ook Wonderverteller bekroond

AMSTERDAM (ANP) - Schrijver Pim Lammers heeft zijn tweede Zilveren Griffel gewonnen. De auteur is bekroond voor zijn boek Een ongelofelijk grote, ongelofelijk gevaarlijke leguaan. De illustraties van Natascha Stenvert kregen een Zilveren Penseel. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Lammers won de Zilveren Griffel eerder in 2018.

Een ongelofelijk grote, ongelofelijk gevaarlijke leguaan gaat over een jongetje dat een familiefoto mee naar school moet nemen en zelf een gezin verzint met drie vaders, twee moeders, twaalf broertjes en zusjes én een leguaan. Ook het boek De wonderverteller van Lida Dijkstra en Djenné Filla won een Zilveren Griffel en een Zilveren Penseel. Het boek gaat over de reizen van Marco Polo, door de ogen van een meisje dat een belangrijke rol in de avonturen van de reiziger blijkt te hebben gespeeld.

In totaal reikte de jury twaalf Zilveren Griffels en acht Zilveren Penselen uit in verschillende leeftijdscategorieën. Per categorie kunnen twee boeken een onderscheiding krijgen. Alle Nederlandstalige titels in deze lijst dingen eind september mee naar de Gouden Griffel en Gouden Penseel. De juryvoorzitter is dit jaar Noraly Beyer.

'Boeken die ertoe doen'

De Griffels en Penselen zijn de bekendste en belangrijkste Nederlandse juryprijzen voor kinderboeken: de Griffels voor de best geschreven en de Penselen voor de mooist geïllustreerde kinderboeken. De uitreiking vond plaats in theater De Krakeling in Amsterdam.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk constateerde bij de uitreiking dat de jury nadrukkelijk heeft gekozen voor "boeken die ertoe doen. Boeken die kinderen serieus nemen. Die niet voorschrijven hoe je moet denken, maar uitnodigen om te denken en te voelen. Boeken die een kind niet alleen laten met zijn vragen, maar laten zien dat verwondering, verdriet, vreugde en twijfel allemaal bestaansrecht hebben."