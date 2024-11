LELYSTAD (ANP) - Flevoland voldoet ruim aan de opgave die gesteld is in de spreidingswet. De gemeenten in de provincie kunnen in totaal 3580 opvangplekken voor asielzoekers realiseren. Dat zijn er 1139 meer dan de 2441 plekken die Flevoland moet realiseren.

Donderdag moesten provincies hun plannen voor de spreidingswet indienen bij minister Marjolein Faber (Asiel). De opvangplekken moeten uiterlijk 1 juli 2025 gerealiseerd worden.