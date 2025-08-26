ECONOMIE
Cel en tbs in hoger beroep voor fatale steekpartij Amsterdam-West

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:21
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag Nuri Ö. in hoger beroep vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van de 25-jarige Rens en de poging tot doodslag op zijn destijds 29-jarige huisgenoot. De 38-jarige Ö. richtte twee jaar geleden een bloedbad aan met een keukenmes in het huis van de slachtoffers aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West. Het Openbaar Ministerie had tbs met dwangverpleging geëist.
Ö. was de bovenbuurman van de twee. Hij leed al langer aan wanen. Op 1 augustus 2023 drong Ö. het huis binnen, waar hij Rens doodstak. Vervolgens raakte de verdachte in gevecht met het andere slachtoffer, dat daarbij zwaargewond raakte.
Eerder legde de rechtbank Ö. al tbs op. De verdachte ging hiertegen in hoger beroep. Het gerechtshof legt naast de maatregel ook vijf jaar cel op omdat zij oordeelt dat de verdachte niet geheel ontoerekeningsvatbaar is en daarom ook een vorm van vergelding passend is.
