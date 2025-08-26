Politie bij COA-locatie waar verdachte doden Lisa mogelijk woonde

AMSTERDAM (ANP) - Politiemensen zijn dinsdagmiddag aan het dreggen in het water achter een pand van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam. Volgens meerdere media is dat de locatie waar de man verbleef die wordt verdacht van het doden van de 17-jarige Lisa vorige week.

Politie, Openbaar Ministerie en COA willen niet bevestigen dat de locatie aan de Hogewilweg inderdaad de plek was waar de 22-jarige verdachte verbleef. Een politiemedewerker ter plaatse wil niet ingaan op de werkzaamheden dinsdagmiddag. Het enige wat hij zegt, is dat ze aan het dreggen zijn. Met collega's vaart hij rond in het water achter het pand in een bootje van de politie.

Ook het OM wil niet ingaan op de vraag wat de politie bij de COA-locatie doet.