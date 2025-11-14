Cel voor diefstal Meisje met Ballon van Banksy

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Een man die een Girl with Balloon (Meisje met Ballon), een van de bekendste werken van de Britse straatkunstenaar Banksy, had gestolen, is veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf. Het werk, dat volgens de politie een waarde heeft van omgerekend ruim 300.000 euro, toont een jong meisje dat reikt naar een rode hartvormige ballon. Er zijn meerdere muurschilderingen met dezelfde afbeelding in Londen en elders.

Larry Fraser (49) brak met een hamer in bij de Grove Gallery in het centrum van Londen om de gesigneerde print te stelen. Hoewel hij zijn identiteit met een masker probeerde te verbergen, kon de politie hem twee dagen na de inbraak opsporen dankzij camerabeelden. De manager van de galerie noemde het opmerkelijk dat de politie het kunstwerk zo snel had teruggevonden.

De eerste Girl with Balloon verscheen in 2002 in Londen op de Waterloobrug.