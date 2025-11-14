Nederland en Brazilië willen elkaar opzoeken in energietransitie

BELÉM (ANP) - Nederland en Brazilië willen nauwer met elkaar gaan samenwerken in de energietransitie. De twee landen hebben op de klimaattop in Belém een intentieverklaring ondertekend waarin ze afspreken hun samenwerking te "versterken en te ontwikkelen". Het draait om thema's als waterstof, windenergie op zee, biobrandstoffen, het afvangen van CO2 en het produceren van duurzamere brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart.

Juridisch bindend zijn de afspraken niet, maar ze bestrijken wel een groot aantal onderwerpen. Een gezamenlijke werkgroep van het Nederlandse ministerie van Klimaat en Groene Groei en het Braziliaanse ministerie van Mijnen en Energie moet een actieplan opstellen om de plannen concreter te maken.

De ministeries van beide landen willen ook het bedrijfsleven en bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen betrekken. "Dit zou kunnen leiden tot mogelijke gezamenlijke projecten waarvoor financiering wordt aangevraagd bij internationale financiële instellingen", staat verder te lezen in het document waarin de samenwerking is vastgelegd.

Schone vervanger

Nederland heeft de afgelopen jaren vergelijkbare afspraken met meer landen gemaakt. Die gaan vooral over waterstof, waar Nederland een belangrijke Europese speler in wil worden. Mits geproduceerd met duurzaam opgewekte stroom, kan waterstof een belangrijke schone vervanger worden voor aardgas in de industrie. Bij de verbranding komt geen CO2 vrij; het enige restproduct is water. Om duurzame waterstof op grote schaal te maken, zijn wel grote hoeveelheden groene stroom nodig.

Onder meer met Portugal, Marokko, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten en Uruguay heeft Nederland al afgesproken te kijken naar samenwerking op waterstofgebied. Dilan Yeşilgöz tekende op de klimaattop in Glasgow (2021) als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een eerste overeenkomst met Namibië. Een jaar later ondertekende toenmalig premier Mark Rutte op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh soortgelijke afspraken met Oman.