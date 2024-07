Céline Dion zingt Édith Piaf op de Eiffeltoren

PARIJS (ANP) - Céline Dion heeft vrijdagavond op de Eiffeltoren in Parijs het lied Hymne A L'Amour van Édith Piaf gezongen als afsluiter van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De 56-jarige Dion trad voor het eerst in vijf jaar weer op. De zangeres lijdt aan het stiff-personsyndroom, waarbij ze last heeft van pijnlijke spierspanningen en spasmes.

Dion zong Hymne A L'Amour niet voor het eerst. Ze deed dat in 2015 ook al eens, tijdens de American Music Awards. De geruchten gingen dat Dion ook een duet met Lady Gaga zou zingen, maar dat gebeurde niet. Gaga trad wel solo op aan het begin van de ceremonie.