Zoon van Ridouan Taghi uitgeleverd aan Nederland door VAE

DEN HAAG (ANP) - De 23-jarige zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi is vrijdag overgebracht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) naar Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door De Telegraaf en AD.

Zoon Faissal werd op verzoek van Nederland in augustus 2023 opgepakt, waarna de Verenigde Arabische Emiraten besloten hem uit te leveren. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Nederland heeft sinds 1 augustus vorig jaar verdragen met de VAE voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering.

Zijn vader werd eind 2019 aangehouden in Dubai en snel na zijn arrestatie op het vliegtuig naar Nederland gezet. In februari legde een rechter hem en twee anderen een levenslange celstraf op in het grote liquidatieproces Marengo, dat draait om meerdere moorden. In deze zaak loopt inmiddels hoger beroep.

Tegelijk met Faissal T. werd vrijdag ook een 46-jarige man uitgeleverd die sinds 2022 stond gesignaleerd voor internationale drugshandel. Hij werd in november vorig jaar aangehouden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE. Volgens De Telegraaf gaat het om Romeo van K.

De twee verschijnen komende week voor een rechter-commissaris, die beslist of ze langer vast blijven.