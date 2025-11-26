AliExpress verwijdert verkoper op kinderen lijkende sekspoppen

HANGZHOU (ANP) - De Chinese webwinkel AliExpress heeft een verkoper van op kinderen lijkende sekspoppen van zijn platform verbannen na een onderzoek door Reuters. Het persbureau wees eerder deze maand op vier advertenties van poppen die in Europa en de Verenigde Staten te koop werden aangeboden.

AliExpress zei meteen de advertenties van de Chinese verkoper Guava Dolls uit voorzorg te zullen verwijderen, maar stelde toen ook dat de poppen de eigen regels niet schonden, omdat ze van goede constructie waren en geen seksuele functie zouden hebben. Uiteindelijk besloot het Chinese platform toch harder in te grijpen. "We ontdekten dat de verkoper oneerlijk was in zijn communicatie met ons."

In Frankrijk was recent veel ophef over op kinderen lijkende sekspoppen bij Shein. Die webwinkel ontliep ternauwernood een Franse blokkade omdat het bedrijf snel alle foute artikelen uit zijn assortiment verwijderde. Een Franse toezichthouder vond later bij meer webshops van die poppen. Frankrijk heeft de kwestie ook in Brussel aanhangig gemaakt.