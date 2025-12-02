ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraf van 6 jaar en tbs voor houden van jongen als 'seksslaaf'

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 15:33
anp021225137 1
UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de 60-jarige Roelof E. uit Amersfoort veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.
E. kwam met het slachtoffer in contact via het computerspel Minecraft. Via de chat vertelde de 11-jarige jongen over zijn kwetsbare thuissituatie. De verdachte heeft de jongen vervolgens van zijn ouders losgeweekt. Na een paar jaar ging het slachtoffer bij E. wonen, die jarenlang ontucht met hem pleegde.
Het slachtoffer kwam op latere leeftijd in contact met harddrugs. Hij gebruikte met name GHB. Het slachtoffer kreeg steeds opnieuw drugs in ruil voor seks en raakte ernstig verslaafd, kreeg black-outs en kwam in psychoses terecht. Ook andere mannen werden uitgenodigd om seks met hem te hebben.
"De verdachte heeft zich telkens laten leiden door zijn eigen lustgevoelens zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen voor het slachtoffer", aldus de rechtbank. Het slachtoffer verblijf nu in een kliniek en kampt met PTSS. E. is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn neefje en bezit van kinderporno. Een 61-jarige medeverdachte uit Huizen staat in maart terecht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading