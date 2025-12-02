Celstraf van 6 jaar en tbs voor houden van jongen als 'seksslaaf'

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de 60-jarige Roelof E. uit Amersfoort veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

E. kwam met het slachtoffer in contact via het computerspel Minecraft. Via de chat vertelde de 11-jarige jongen over zijn kwetsbare thuissituatie. De verdachte heeft de jongen vervolgens van zijn ouders losgeweekt. Na een paar jaar ging het slachtoffer bij E. wonen, die jarenlang ontucht met hem pleegde.

Het slachtoffer kwam op latere leeftijd in contact met harddrugs. Hij gebruikte met name GHB. Het slachtoffer kreeg steeds opnieuw drugs in ruil voor seks en raakte ernstig verslaafd, kreeg black-outs en kwam in psychoses terecht. Ook andere mannen werden uitgenodigd om seks met hem te hebben.

"De verdachte heeft zich telkens laten leiden door zijn eigen lustgevoelens zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen voor het slachtoffer", aldus de rechtbank. Het slachtoffer verblijf nu in een kliniek en kampt met PTSS. E. is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn neefje en bezit van kinderporno. Een 61-jarige medeverdachte uit Huizen staat in maart terecht.