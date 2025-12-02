Rechters geven drugskoeriers Schiphol lagere straffen uit protest

HAARLEM (ANP) - Drugssmokkelaars die op Schiphol worden betrapt, krijgen voortaan een lagere straf dan ze volgens de landelijke regels zouden moeten krijgen. De rechtbank in Haarlem vindt dat de koeriers naar verhouding "te zwaar gestraft worden", vergeleken met de kopstukken.

De nieuwe aanpak is dinsdag voor het eerst gebruikt bij een drugskoerier die in mei was betrapt met 5 kilo cocaïne. Volgens de landelijke richtlijnen zou de Colombiaan daar drie jaar celstraf voor moeten krijgen. In plaats daarvan heeft de rechtbank hem twee jaar cel opgelegd.

Volgens de rechtbank staan zulke koeriers onderaan in een criminele organisatie en smokkelen ze naar verhouding kleine hoeveelheden drugs. Als de hooggeplaatste criminelen ooit worden gepakt, treffen ze een schikking met het Openbaar Ministerie, wat volgens de rechtbank "in de regel een flinke strafkorting oplevert".

Verandering van de normen

Alle drugssmokkelaars die op Schiphol tegen de lamp lopen, worden berecht in Haarlem. Die rechtbank geeft mensen met minder dan 1,5 kilo harddrugs voortaan maximaal acht maanden gevangenisstraf en/of een taakstraf. In de richtlijnen staat daar maximaal twaalf maanden celstraf voor. Wie tussen 1,5 en 5 kilo harddrugs bij zich heeft, zou 6 tot 24 maanden kunnen krijgen, in plaats van 12 tot 38 maanden.

In de landelijke normen staat ook dat mensen met 5 tot 20 kilo harddrugs een gevangenisstraf van 38 tot 60 maanden riskeren, maar in Haarlem gaat dat omlaag naar 20 tot 36 maanden.

De Raad voor de Rechtspraak zegt dat rechters altijd de vrijheid hebben om af te wijken van de normen. Ze zijn bedoeld om rechters te helpen een goede straf te berekenen, maar het zijn geen minimale en maximale straffen. Verandering van de normen is voorlopig niet aan de orde, aldus een woordvoerster.