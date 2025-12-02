Ajax heeft eerste fans van vuurwerkactie geïdentificeerd

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de eerste supporters geïdentificeerd die zondag betrokken waren bij de vuurwerkactie waardoor het thuisduel met FC Groningen werd gestaakt. Het gaat volgens de club niet alleen om fans die vuurwerk hebben aangestoken. Er zijn ook supporters herkend die een nooddeur in het stadion hebben geforceerd. Volgens algemeen directeur Menno Geelen konden daardoor supporters zonder kaartjes voor de wedstrijd met vuurwerk de Johan Cruijff ArenA binnenkomen.

Ajax verwacht nog meer fans te identificeren. De club heeft volgens een woordvoerder nog geen aangifte gedaan. "We zijn in overleg met politie en het Openbaar Ministerie over de verdere aanpak en ondertussen loopt het onderzoek door", zegt hij.

De politie Amsterdam laat in een reactie weten dat er nog "volop onderzoek" wordt gedaan. De woordvoerder kon niet zeggen in welk stadium het onderzoek zich precies bevindt. "Er zijn nog geen aanhoudingen verricht", lichtte de woordvoerder toe.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag met vijf minuten en tien seconden op de stadionklok gestaakt toen fans van de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk voor een overleden medesupporter bleven afsteken. Het duel wordt dinsdag vanaf 14.30 uur ingehaald. Halverwege de eerste helft staken onbekenden een paar minuten vuurwerk af buiten het stadion.