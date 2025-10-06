ECONOMIE
Dode bij woningbrand in Amsterdam Nieuw-West

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 22:30
anp061025192 1
AMSTERDAM (ANP) - De brand in een appartementencomplex aan de Harry Koningsbergerstraat in Amsterdam Nieuw-West maandagavond heeft een dodelijk slachtoffer geëist. De overleden persoon werd gevonden in een woning in het complex, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5.
Het onderzoek naar de brand loopt nog en gaat naar verwachting dinsdag ook door, zegt de woordvoerder. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.
De brand ontstond op de derde verdieping van het complex. Twee bewoners ademden rook in maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook drie brandweerlieden werden gecontroleerd, een van hen moest wel naar het ziekenhuis.
