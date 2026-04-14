Celstraf voor dakdekker na fatale koolmonoxidevergiftiging

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 14:23
bijgewerkt om dinsdag, 14 april 2026 om 14:27
anp140426121 1
Een dakdekker uit Loosdrecht heeft een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur gekregen voor het veroorzaken van koolmonoxidevergiftiging, waardoor een ouder echtpaar (83 en 87 jaar) overleed.
Op 3 december 2023 werden de overleden slachtoffers door familie aangetroffen in hun woning. In de direct aangrenzende schuur stond een werkende cv-ketel waaraan geen afvoerkanaal was aangesloten. Daardoor bliezen de uitlaatgassen de schuur in. De dakdekker had de rookgasafvoer een dag eerder verwijderd. Ook had hij het afvoergat gedicht, als onderdeel van werkzaamheden aan het schuurdak. Het rookgas drong via kieren door tot in de woning.
De man was al 28 jaar dakdekker, maar werkte zonder de juiste papieren aan de klus. Desondanks stelt de rechter dat hij "zeer goed" op de hoogte was van de gevaren van koolmonoxide. "Juist hij" had beter moeten weten dan de ketel in gebruik achter te laten met als enige voorzorgsmaatregel de schuurdeur op een kier.
IMG_3602

IMG_3604

209475731_m

images

anp140426047 1

photosplitter-1776107090479

