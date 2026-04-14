Tennisser Griekspoor verliest ook eerste wedstrijd in München

Tallon Griekspoor blijft op zoek naar zijn beste vorm na een blessure. De beste tennisser van Nederland verloor ook zijn eerste optreden van het toernooi in München. De Canadees Denis Shapovalov was in drie sets te sterk: 6-4 4-6 6-2.

De 29-jarige Griekspoor raakte eind februari geblesseerd op een toernooi in Dubai. Begin deze maand keerde hij terug in Marrakech, waar hij zijn eerste wedstrijd tegen de Fransman Luca van Assche verloor. Anderhalve week geleden strandde hij in de eerste ronde van het toernooi in Monaco. De 39-jarige Fransman Gaël Monfils was in drie sets te sterk voor hem.

Botic van de Zandschulp bereikte maandag wel de tweede ronde in München. Hij versloeg de Zwitser Marc-Andrea Hüsler: 7-6 (7) 6-3. De als vijfde geplaatste Francisco Cerúndolo uit Argentinië is zijn volgende tegenstander.