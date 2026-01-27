ECONOMIE
Twintig jaar cel voor Eritrese mensensmokkelaar

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 14:04
anp270126111 1
ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag de 42-jarige Amanuel W. veroordeeld tot twintig jaar cel voor het leiden van een grote, zeer gewelddadige bende mensensmokkelaars. Volgens de rechtbank is bewezen dat de Eritreeër W. op grote schaal landgenoten via Libië naar Europa heeft gesmokkeld en daar grof geld mee heeft verdiend. De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.
In Libische kampen werden slachtoffers ernstig mishandeld, gemarteld en onderworpen aan seksueel geweld. Familieleden in Nederland werden telefonisch afgeperst. Een andere vermoedelijke leider van de bende is in december door de Verenigde Arabische Emiraten aan Nederland uitgeleverd.
