ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraffen van 47 maanden opgelegd voor kunstroof Drents Museum

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 13:57
anp050626120 1
ASSEN (ANP) - De rechtbank in Assen heeft vrijdag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen.
De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met de met twee verdachten gemaakte procesafspraken, omdat zij een deel van de buit hebben terugbezorgd. Tegen de derde verdachte was 5,5 jaar cel geëist. Met hem waren geen afspraken gemaakt, maar de rechtbank legde toch aan alle drie dezelfde straf op.
loading

POPULAIR NIEUWS

schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen1683122495

Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

254029361_m

Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

2f3f587f-c86a-47bd-a4eb-a5b0fd166b62

Financial Times: "Trumps keizerrijk van Schulden"

shutterstock_2572771059

Wetenschap: "Waarom zoveel mannen vrouwen verkeerd begrijpen"

shutterstock_2580128637

De tweede klap na een hartinfarct: hoe een giftig molecuul het brein aanvalt

anp040626197 1

Poetin zegt klaar te zijn om in te binden als Kyiv dat ook doet

Loading