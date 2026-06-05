Celstraffen van 47 maanden opgelegd voor kunstroof Drents Museum

ASSEN (ANP) - De rechtbank in Assen heeft vrijdag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen.

De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met de met twee verdachten gemaakte procesafspraken, omdat zij een deel van de buit hebben terugbezorgd. Tegen de derde verdachte was 5,5 jaar cel geëist. Met hem waren geen afspraken gemaakt, maar de rechtbank legde toch aan alle drie dezelfde straf op.