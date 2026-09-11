Celstraffen voor organisatoren Tiananmenherdenking Hongkong

HONGKONG (ANP/AFP) - Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks een publieke herdenking hield voor het Tiananmenprotest van 1989, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

Lee Cheuk-yan (69) kreeg zeven jaar cel en Chow Hang-tung (41) zeven jaar en drie maanden. Albert Ho (74), die begin dit jaar schuld bekende, kreeg vijf jaar en twee maanden.

Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingsbijeenkomsten werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het Tiananmenplein in Beijing om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.

Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, de groep die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in het Victoria Park in Hongkong.